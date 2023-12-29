إمام عاشور رد على الجميع بروعة مستواه| رسالة مثيرة من نجم زملكاوي شهير

تغني أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق بمستوى إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي مع فريقه، وذلك في رد فعل صادم، عقب فوز الفريق الأحمر ببطولة السوبر المصري.

وقال أشرف قاسم فى تصريحات تلفزيونية : "إمام يعلم قدر معزتي له وهو استطاع الرد على الجميع من خلال المستوى الرائع الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري".

وأضاف :"أتمنى أن يستطيع الحفاظ على نفسه، ولا بد أن يعمل على تجديد طموحة باستمرار لكنه يحتاج إلى من يقف في ظهره بشكل دائم وهو الأمر متوفر بالفعل من خلال مساندة جماهير الأهلي له واللاعبين في الفريق".

ووجه" قاسم" حديثه لـ "إمام عاشور "قائلا " أبارك لـ إمام على البطولة وإن شاء الله في بطولات تانيه جايه كتير، ودايما في أحسن المستويات".

وتوج النادي الأهلي، بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت امس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.