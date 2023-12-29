عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور رد على الجميع بروعة مستواه| رسالة مثيرة من نجم زملكاوي شهير

امام عاشور
امام عاشور

تغني أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق بمستوى إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي مع فريقه، وذلك في رد فعل صادم، عقب فوز الفريق الأحمر ببطولة السوبر المصري.

وقال أشرف قاسم فى تصريحات تلفزيونية : "إمام يعلم قدر معزتي له وهو استطاع الرد على الجميع من خلال المستوى الرائع الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري".

وأضاف :"أتمنى أن يستطيع الحفاظ على نفسه، ولا بد أن يعمل على تجديد طموحة باستمرار لكنه يحتاج إلى من يقف في ظهره بشكل دائم وهو الأمر متوفر بالفعل من خلال مساندة جماهير الأهلي له واللاعبين في الفريق".

ووجه" قاسم" حديثه لـ "إمام عاشور "قائلا " أبارك لـ إمام على البطولة وإن شاء الله في بطولات تانيه جايه كتير، ودايما في أحسن المستويات".

وتوج النادي الأهلي، بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت امس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

إمام عاشور رد على الجميع بروعة مستواه| رسالة مثيرة من نجم زملكاوي شهير

قضايا الدولة: إعلان نتيجة انتخابات نادي مستشاري الهيئة عقب غلق الاقتراع مباشرة

دعاء ساعة الاستجابة في آخر جمعة بالعام.. يفتح لك 1000 باب من الخيرات

ارتفاع عدد سكان مصر بـ 5 أضعاف مقارنة بـ1950.. إنفوجراف

انتقال عمر كمال إلى الزمالك ..فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فستان فيفي عبده يثير ضجة وخبيرة أبراج تكشف مفاجآت في توقعات 2024

بدون أدوية.. علاجات منزلية سريعة ورخيصة لـ الشفاه المتشققة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ