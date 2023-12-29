لا اعترف بأي بطولة.. نجم الزمالك يصدم جماهير الأهلي بعد الفوز بالسوبر

علق شوقي السعيد نجم الزمالك السابق على تتويج النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب نادي فيوتشر بنتيجة 2_4 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وكتب شوقى السعيد عبر حسابه علي "فيسبوك" علل ليه كل فريق ضد الاهلي الفريق الخصم بيشتم الحكم، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد لا اعترف باي بطولة الا في وجود العدل"

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.