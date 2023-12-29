بهذه الصورة | عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

حصد النادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4 - 2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على "فيسبوك" صورة محمد عادل، الحكم الدولي الذي أدار نهائي السوبر وكتب "الأهلي يتوج بكأس السوبر بالفوز علي فيوتشير 4 / 2 في مباراة مثيرة".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.