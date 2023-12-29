مصطفى شلبي يشارك في التقسيمة الفنية خلال تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.



وشارك مصطفي شلبي جناح الفريق في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم.

وحرص الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التقسيمة.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.