تعليق صادم من ياسمين الخطيب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

علقت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، على تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري، على حساب فريق فيوتشر، والذي أقيمت مباراة النهائي الخاصة بالبطولة على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تعليق صادم من ياسمين الخطيب

كتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على "فيس بوك": “كل الزياط ده عشان كسبوا فيوتشر!.. تقولشي كانوا بيلعبوا في البريميرليج؟”.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه؛ عقب الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.