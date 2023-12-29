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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2008 يهزم الجونة بهدفين في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على الجونة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف، في مقر القلعة البيضاء، ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك، مصطفى طلعت "تيتو"، ومحمد عبد الونيس.

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الهدفين، بخلاف إهدار بعض الفرص المحققة للتسجيل.

ويقود فريق الزمالك 2008 كل من، حمادة نصر مديراً فنياً، ومحمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، وماهر محمد إصابات و تأهيل، وأدهم سيد مسؤولاً للمهمات.

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