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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أبيض قصير.. داليا مصطفى بإطلالة شبابية وسط البحر

داليا مصطفي
داليا مصطفي

خطفت الفنانة داليا مصطفي، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.

وظهرت داليا في الصورة وهي ترتدي فستانا أبيض قصير، على أحد المراكب في البحر، وشعرها منسدل على كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الساحرة.

يذكر أن اخر اعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.
 
أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٨_٠١١٩٢٩
IMG_٢٠٢٣١٢٢٨_٠١١٩٢٩

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