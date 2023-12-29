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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تبرز جمالها ورشاقتها من داخل الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها، عبر خاصية استوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميرنا نور الدين فى صالة الجيم مرتدية طقم رياضي باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، عقب انتهائها من أداء التمارين الرياضية.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٨_٠١٠٦٢٧
IMG_٢٠٢٣١٢٢٨_٠١٠٦٢٧

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

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