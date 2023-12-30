ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

روديارد كبلينغ هو كاتب وشاعر وقاص بريطاني شهير، ولد في الهند البريطانية في 30 ديسمبر 1865 في مومباي.

فاز بجائزة نوبل للأدب في عام 1907 عندما بلغ من العمر 41 عامًا، وهو أصغر شخص فاز بهذه الجائزة حتى يومنا هذا.

روديارد كبلينغ

الحصول على جائزة نوبل

نال روديارد كبلينغ جائزة نوبل للأدب بناءً على قوة ملاحظاته الفذة وأفكاره الأصيلة وموهبته الرائعة في السرد التي تميزت بإبداعاته العالمية، وهذا ما ذكرته الأكاديمية السويدية في حيثيات قرارها.

من مؤلفات روديارد كبلينغ البارزة "كتاب الأدغال" الذي صدر عام 1894 ويضم مجموعة من القصص، بما في ذلك قصة "ريكي تيكي تافي"، وأيضًا قصة "كيم" التي صدرت في عام 1901 وتعتبر مغامرة ممتعة. كما كتب العديد من القصص القصيرة، بما في ذلك "الرجل الذي أصبح ملكًا" الصادر عام 1888.

روديارد كبلينغ

تغيرت سمعة روديارد كبلينغ على مر الزمان مع التحولات السياسية والاجتماعية، ونتيجة لذلك تباينت آراء الناس حوله في القرن العشرين.

توفي كبلينغ بسبب ثقب في الإثنى عشر في 18 يناير 1936، قبل يومين من وفاة الملك جورج الخامس، وكان عمره 70 سنة، تم حرق جثمانه في محرقة جولدريس غرين، وتم دفن رماده في مكان مخصص للشعراء.