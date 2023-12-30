عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

صدى البلد

روديارد كبلينغ هو كاتب وشاعر وقاص بريطاني شهير، ولد في الهند البريطانية في 30 ديسمبر 1865 في مومباي. 

فاز بجائزة نوبل للأدب في عام 1907 عندما بلغ من العمر 41 عامًا، وهو أصغر شخص فاز بهذه الجائزة حتى يومنا هذا.

روديارد كبلينغ

الحصول على جائزة نوبل 

نال روديارد كبلينغ جائزة نوبل للأدب بناءً على قوة ملاحظاته الفذة وأفكاره الأصيلة وموهبته الرائعة في السرد التي تميزت بإبداعاته العالمية، وهذا ما ذكرته الأكاديمية السويدية في حيثيات قرارها.

txt

قطاع الفنون التشكيلية يدعو الفنانين فوق 35 عامًا للمشاركة بالمعرض العام

txt

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

من مؤلفات روديارد كبلينغ البارزة "كتاب الأدغال" الذي صدر عام 1894 ويضم مجموعة من القصص، بما في ذلك قصة "ريكي تيكي تافي"، وأيضًا قصة "كيم" التي صدرت في عام 1901 وتعتبر مغامرة ممتعة. كما كتب العديد من القصص القصيرة، بما في ذلك "الرجل الذي أصبح ملكًا" الصادر عام 1888.

روديارد كبلينغ

تغيرت سمعة روديارد كبلينغ على مر الزمان مع التحولات السياسية والاجتماعية، ونتيجة لذلك تباينت آراء الناس حوله في القرن العشرين.

توفي  كبلينغ بسبب ثقب في الإثنى عشر في 18 يناير 1936، قبل يومين من وفاة الملك جورج الخامس، وكان عمره 70 سنة، تم حرق جثمانه في محرقة جولدريس غرين، وتم دفن رماده في مكان مخصص للشعراء.

روديارد كبلينغ الأكاديمية السويدية القصص القصيرة جائزة نوبل جائزة نوبل للأدب مومباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد

مشيها وحش.. اعترافات قات.ل أمه بسبب سلوكها في الحسين

إنقاذ رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وحشي

دعوت على شخص ظلمني فانتقم الله منه خلال أيام فهل على ذنب؟

تسريب معلومات هامة.. الاستئناف تحدد أول جلسات محاكمة مديرا الكسب والجمارك وآخرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ