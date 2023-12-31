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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية.. اليوم

الحكم في دعوى بطلان
الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفة الإنجيلية، وآخرين؛ لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية المنعقدة يوم 17 نوفمبر 2023، وإلغاء قرار الجمعية.

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وعلى جانب آخر، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع و6 آخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29،  في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026، نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقرارات أخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها او تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.

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