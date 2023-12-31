عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على صغير في أكتوبر

المستشار خالد عبد
المستشار خالد عبد الغفار النجار

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا : 

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .م»، 28 سنة، سائق بدائرة قسم ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة بخطف بالتحايل طفلا هو المجني عليه «يونس» بأن استدرجه لمسكنه تحيلا – كون المتهم يعمل سائقًا خاصًا للمجني عليه – موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته – غرفة المتهم – مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه – محل الوصف التالي – على جسد المجني عليه فتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية عن أعين ذويه.

اقرأ أيضًا : 

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

txt

انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

txt

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الطفل المجني عليه السابق ذكره والذي لم يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بباعتث هوس جنسي أضل عقله فلما تمكن من إخفاءه عن ذويه، ارتئى في حداثة سنه وقلة حيلته فرصة لإشباع مكبوت شهوته، فما أن انفرد به على أثر ارتكاب جريمته السابق بيانها حتى اعتدى عليه واستطال يده لمواطن عفته.

وأكدت والدة المجني عليه، بإبلاغ المجني عليه لها باصطحاب المتهم له إلى مسكنه كون الأخير أحد المتولين ملاحظته – سائق خاص للمجني عليه – مستغلًا حداثة سن المجني عليه موهمًا إياه باللهو معه، وما أن ظفر به حتى قام بالكشف عن عورته واستطالت يده لمواطن عفته وأعزت قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى هتك عرض نجلها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المجني عليه الطفل قرر استدلالا بالتحقيقات والبالغ من العمر 4 سنوات أنه حال قيام المتهم بتوصيله إلى منزله بسيارته اصطحبه الأخير إلى مسكنه بزعم اللهو معه، ولكنه انفرد به واعتدى عليه.

محكمة جنايات الجيزة سائق سجن مشدد جريمة هتك عرض متهم هتك عرض طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

ترشيحاتنا

صفقة جديدة.. الفلسطيني وسام أبو علي يقترب من القلعة الحمراء| تفاصيل

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة

الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

آخر يوم في السنة .. اعرف سعر الدولار رسميا في مصر

يُذهب الهم ويقضي الدين .. دعاء علمه النبي لأبي أمامة ردده باستمرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ