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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات لتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة بخداع المجني عليهم بتغيير العملة لهم في البساتين، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية للمتهم علي رضوان لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.  

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة وآخرين مجهولين المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء – محل الاتهام التالي وصفه – مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.

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وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض واحتجاز وآخرين مجهولين المجني عليهما بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي وعذبوهما بدنيًا بأن أوسعوهما ضربًا بأيديهم.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالتداخل وآخرين مجهولين في إحدى الوظائف العمومية – مأموري الضبط القضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليهما دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين سلاح ناري مششخن «مسدس»، وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص «مسدس صوت»، وأسلحة بيضاء.

تم القبض على المتهمين وتم ضبط 15 ألف جنيه وبمناقشة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب وقائع استدراج المجني عليهم بدعوى تغيير العملة وانتحال صفة رجال شرطة وتهديدهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام السيارة المضبوطة حوزتهم وارتكابهم واقعتي سرقة المجني عليهما وتهديدهما بالأسلحة المضبوطة وسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ومنقولات كرهًا عنهما.  

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابى وفاة متهم اسلحة نارية أسلحة بيضاء انتحال صفة

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