عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه: النادي حذرني من اللعب في بطولة الأمم الإفريقية السابقة

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات  تريزيجيه بشأن طموحات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة وذكرياته مع خسارة البطولة السابقة.

وكتب سيف زاهر : "النادي كان محذرني إني ألعب في البطولة.. تريزيجيه يوضح طموحات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة.. وذكرياته مع خسارة البطولة السابقة.


ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

 

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

تريزيجيه عودة تريزيجية تريزيجية مع شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

ترشيحاتنا

قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو

قيادي في حماس: تجاوزنا مرحلة الهدن المؤقتة ولابد من وقف الحرب

إعلامي: أوهولو ليس ضمن اهتمامات الزمالك للحصول على خدماته

بطل العالم في خطر.. ثعبان سام يقتحم مباراة تنس في استراليا

بدء سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية.. اليوم

حكم الدعاء في رأس السنة.. هل يجوز تخصيص بعض الأوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ