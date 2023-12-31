تريزيجيه: النادي حذرني من اللعب في بطولة الأمم الإفريقية السابقة

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات تريزيجيه بشأن طموحات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة وذكرياته مع خسارة البطولة السابقة.

وكتب سيف زاهر : "النادي كان محذرني إني ألعب في البطولة.. تريزيجيه يوضح طموحات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة.. وذكرياته مع خسارة البطولة السابقة.



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.