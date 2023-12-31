في ليلة رأس السنة.. لميس الحديدي توجه رسالة لأهالي وأطفال غزة.. فيديو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة لأهالي وأطفال غزة في ليلة رأس السنة، قائله: "الفرح صعب وإحنا بنشوف الألم والوجع على بعد كيلو مترات قليلة".



وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "بقول للشعب الفلسطيني كل سنة وأنت صامد وقابض على الأرض والوطن وعلى حلمك منتصر بإذن الله.. بطل هذا العام هو الطفل الفلسطيني الصغير الذي يرى فظائع لكن لديه مساحة الأمل أكبر من كل القصف الذي يراه".

وتابعت "أحلامنا الشخصية تتوارى أمام حلم أكبر لهذا الشعب الصامد القابض على أرضه ووطنه الشعب الفلسطيني"، مختتمة "حلم بالسلام والسكينة بالنجاة والأمل في دولة حقيقية مستقلة ومستقبل لأطفال غزة".