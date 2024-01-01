مشروع جديد من وزارة النقل لجذب الدولار.. مصر تستهدف أثرياء العالم بهذه الوسيلة

استحوذت سياحة اليخوت على اهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعدت الحكومة استراتيجية لتعظيمها، بإشراف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية شخصية كبرى لهذا الأمر.

سياحة اليخوت

مؤتمر لتعظيم سياحة اليخوت

تنظم وزارة النقل مؤتمرا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الثلاثاء، لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الاجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

يرأس المؤتمر وزير النقل كامل الوزير، ويشارك في الحضور، رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة؛ كما دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.

كما جرى تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

وزير النقل

الأكثر مساهمة في توفير النقد الأجنبي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن السياحة بشكل عام تأتى على رأس الأنشطة الأهم بسبب كونها الأكثر مساهمة في توفير النقد الأجنبي خصوصا وان التكلفة مقابل الايراد من انشطة السياحة تكلفة محدودة ويقصد بها التكاليف الاستثمارية لا الجارية فقط.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": وفي هذا السياق، لابد من تقسيم الانشطة السياحية حسب طبيعتها سواء سياحة دينية ام شاطئية ام ثقافية...الخ، لان كل نوع من هذه الانشطة ينتج عنه قدر معين من الدخل. شخصيا، لافتا الي أن سياحة اليخوت هي واحدة من اهم مصادر زيادة النقد الاجنبي.

وتابع: ونرى في اماكن كثيرة من العالم، كيف ان الدول تهتم بها كثيرا، معقبا: من المهم جدا منح هذا النشاط مزيد من الاهتمام وان زيادة فترة الاقامة من شهر الى ٣ أشهر واحدة من اهم محفزات هذا النشاط.

وواصل: في السياق، نتمنى مع بداية العام الجديد أن تهدأ الأوضاع الملتهبة وتنتهي المعارك لدى أشقائنا في غزة والسودان حتى لا تتوسع دائرة الاشتباك خصوصا في اليمن، لأن الهدوء في غزة والسودان اللتان تقعان على البحرين الابيض والاحمر وهما بحرين لمصر شواطئ ساحرة عليهما يأتي السائحين الاثرياء على يخوتهم لزيارتها.

وأكد أن إغلاق الملفات السياسية الساخنة، يؤدى الى الأمان والهدوء ومزيد من السياحة وعلى رأسها سياحة اليخوت التي تدر دخلا هائلا.

الدكتور رائد سلامة

سياحة اليخوت أغلى أنواع السياحة

ويذكر أن سياحة اليخوت أغلى أنواع السياحة حيث إن أصحابها من الأثرياء، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الاستفادة من سياحة اليخوت بشكل أمثل خلال الفترة الراهنة.

وفقا للهيئة العامة للاستعلامات

تعتبر سياحة اليخوت أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي .

تعد مصر من الدول الغنية بتلك السياحة في البحر المتوسط تحديدا، والذي يعبره نحو 30 ألف يخت سنويا.

اهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت والبحوث وإقامة الموانى المتخصصة على شواطئ مصر، ومنها:

مارينا نعمة ـ تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة علي طريق تنمية سياحة اليخوت. مارينا الغردقة ـ تقع على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب مارينا حوالي 188 يخت في وقت واحد بالإضافة إلى 128 وحدة سكنية وشقة فندقية، وتعتبر مارينا نموذجا مثاليا لمارينا دولية سياحية علي أرض مصر. مارينا البحر الأبيض المتوسط ـ بورتو مارينا مدينة علي البحر الأبيض تضم ميناء يخوت يتسع لأكثر من 1400 يخت ، ويعد أول ميناء يخوت في إفريقيا ، كما تضم المدينة العديد من الملاهي والمناطق الترفيهية بالإضافة إلى شواطئ كاملة خاصة بالسيدات . مارينا مرتفعات طابا ـ توفر مراسي آمنة وخدمة صيانة على أعلى مستوى وجميع وسائل الراحة التي يمكن أن تتوقعها في هذا المكان، وتحتضن مارينا مرتفعات طابا منطقة مياه مساحتها 11500 متر مربع وعمقها يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار. مرسى أبو تيج المذهل والفريد من نوعه بمثابة مدخل بحري للجونة، وهو لا يختلف أبداً عن المراسي المعروفة دوليًا.

وتسعى مصر لجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية، لتنشيط سياحة اليخوت.

وجرى تطوير سياحة اليخوت في العريش.