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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أسعار الذهب والدولار اليوم.. آخر مستجدات الطقس.. وبشرى للقطاع الخاص

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024
قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

لا تنخدعوا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

شعبة الخضار: انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل خلال الأيام المقبلة| شاهد
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بأسعار الفاكهة، وأن الأيام المقبلة هناك مواسم وسيكون هناك انخفاضات أكثر بالطماطم والبطاطس، والبصل.

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب
أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لا يستحق الانضمام لـ المنتخب، لآنه لاعب ليس دوليًا، ولكن يلعب في بطولة أفريقيا، أو الدوري المحلي، ولذلك لم يتم ضمه.

بشرى للقطاع الخاص.. وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى على راتب يناير الجاري
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا هاما في خدمة مبادرة حياة كريمة، متابعا: تحويل مسمى الوزارة كان له مردود دولي كبير.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-1-2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

ضابط صهيوني يختطف رضيعة فلسطينية فقدت عائلتها في غزة
قصة مأساوية من ضمن آلاف القصص الحزينة في غزة. رضيعة فلسطينية اختطفها ضابط إسرائيلي في لواء غفعاتي يدعى “هارنيل إيتاخ”، بعد أن عثر عليها باكية داخل منزل تعرض للقصف الإسرئيلي أدى لمقتل عائلتها.
 

حادث مروع في مصنع تسلا.. روبوت يهاجم مهندسا ويصيبه بجروح بالغة
انقض روبوت تسلا على أحد الموظفين وغرس مخالبه في ظهره، وهي حادث مخيفة شهدها مصنع بالولايات المتحدة تابع لشركة تسلا، بعد أن هاجم روبوت تسلا أحد مهندسي الشركة خلال عطل حدث داخل المصنع.
 

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إيشيكاوا اليابانية
أعلنت السلطات اليابانية عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، بمنطقة إيشيكاوا دون إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

في أقل من 24 ساعة.. اليابان تستقبل العام الجديد بـ 155 زلزالا|شاهد

استقبلت اليابان العام الجديد 2024 بمشاهد مرعبة للزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان بقوة 7.6 درجة وتبعه 155 زلزالا أخرى بقوة تجاوزت الـ 3 درجات على مقياس ريختر.

 

الذهب وزارة العمل أسعار الدولار زلزال اليابان الأرصاد

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