عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع احتفالها بـ العيد القومي .. أسوان تجهز مفاجأة قوية لمواطنيها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتور أحمد أمان المنسق العام ، وبحضور مديرى المكتبة والمشروعات بالمحافظة.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المكثفة لنهو كافة اللمسات النهائية لإفتتاح أكبر صرح تنويرى ومنارة علمية وثقافية وفنية ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى. 
 

 

مكتبة مصر 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه يتم التجهيز حالياً على أعلى مستوى من الرقى لمكتبة مصر العامة لتصبح بحق علامة مضيئة ، وإضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة ، وعاصمة للثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ولفت المحافظ إلى أهمية أن يتم الإستعانة بكافة التجارب المتميزة والناجحة بمختلف المكتبات لنقل الخبرات بشكل علمى ومدروس لتحقيق العوائد الإيجابية ، وهو ما تم تنفيذه بزيارة فريق العمل بالمكتبة وعمل معايشة داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر ، وهو الذى سيتوازى معه فتح قنوات تواصل مع كافة الوزارات والجهات المختصة لتحقيق التنوع الهادف والمنشود للأنشطة والفعاليات بأفكار غير تقليدية ، وتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بالمكتبة لتتحول إلى بانوراما وتحفة جمالية ، فضلاً عن دراسة إنشاء قاعة متخصصة لإقامة الندوات المتنوعة ، ليساهم كل ذلك فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية ، وأيضاً للسائح الأجنبى والزائر المصرى. 

شكل راقى

ومن جانبه نقل الدكتور أحمد أمان شكر وتقدير الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والسفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة للواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بالمكتبة ، وخروجها بهذا الشكل الراقى ، وخاصة فى ظل الموقع المتميز الذى تم إختياره لإقامتها. 

وأوضح أحمد أمان بأنه تم التدريب العملى والنظرى للعاملين بمكتبة مصر العامة بأسوان على التصنيف والفهرسة الإلكترونية والرقمية وفقاً لرؤية الدولة 2030 ، وضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتطورة لتأهيل العاملين بشكل كامل ، كما سيتم التنسيق لتوفير مكتبة متنقلة قبل إفتتاح المكتبة لتجوب مختلف مدن وقرى المحافظة ، وتقدم خدماتها المختلفة .

وكان قد قام مجموعة من طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق بإهداء بوكية ورد لمحافظ أسوان باهتمام بالعملية التعايمية بالقرى والمدن. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

ترشيحاتنا

نجم سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وإمكانية عودته للأهلي

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة طبية

23 % و27%| تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي.. أعلي عائد في التاريخ

كهربا السبب.. كواليس مثيرة ومفاجئة في انضمام إمام عاشور للمنتخب

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

فيديو

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ