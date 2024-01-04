مع احتفالها بـ العيد القومي .. أسوان تجهز مفاجأة قوية لمواطنيها

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتور أحمد أمان المنسق العام ، وبحضور مديرى المكتبة والمشروعات بالمحافظة.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المكثفة لنهو كافة اللمسات النهائية لإفتتاح أكبر صرح تنويرى ومنارة علمية وثقافية وفنية ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى.



مكتبة مصر

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه يتم التجهيز حالياً على أعلى مستوى من الرقى لمكتبة مصر العامة لتصبح بحق علامة مضيئة ، وإضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة ، وعاصمة للثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت المحافظ إلى أهمية أن يتم الإستعانة بكافة التجارب المتميزة والناجحة بمختلف المكتبات لنقل الخبرات بشكل علمى ومدروس لتحقيق العوائد الإيجابية ، وهو ما تم تنفيذه بزيارة فريق العمل بالمكتبة وعمل معايشة داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر ، وهو الذى سيتوازى معه فتح قنوات تواصل مع كافة الوزارات والجهات المختصة لتحقيق التنوع الهادف والمنشود للأنشطة والفعاليات بأفكار غير تقليدية ، وتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بالمكتبة لتتحول إلى بانوراما وتحفة جمالية ، فضلاً عن دراسة إنشاء قاعة متخصصة لإقامة الندوات المتنوعة ، ليساهم كل ذلك فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية ، وأيضاً للسائح الأجنبى والزائر المصرى.

شكل راقى

ومن جانبه نقل الدكتور أحمد أمان شكر وتقدير الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والسفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة للواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بالمكتبة ، وخروجها بهذا الشكل الراقى ، وخاصة فى ظل الموقع المتميز الذى تم إختياره لإقامتها.

وأوضح أحمد أمان بأنه تم التدريب العملى والنظرى للعاملين بمكتبة مصر العامة بأسوان على التصنيف والفهرسة الإلكترونية والرقمية وفقاً لرؤية الدولة 2030 ، وضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتطورة لتأهيل العاملين بشكل كامل ، كما سيتم التنسيق لتوفير مكتبة متنقلة قبل إفتتاح المكتبة لتجوب مختلف مدن وقرى المحافظة ، وتقدم خدماتها المختلفة .

وكان قد قام مجموعة من طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق بإهداء بوكية ورد لمحافظ أسوان باهتمام بالعملية التعايمية بالقرى والمدن.