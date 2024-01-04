أخبار السيارات| هيونداي CN7 الجديدة تباع بهذا السعر .. أضرار نقص زيت المحرك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد انطلاق العام الجديد 2024 توافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني في مصر ، وذلك بسبب اقبال المصريين على شراء السيارات التي تمتلك أحدث التكنولوجيات ، وجاءت هذه السيارة بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

قدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات المصرية عددا كبيرا من طرازات السيارات التي تمتلك العديد من التكنولوجيات المتطورة، ومن ضمن تلك السيارات هيونداي CN7 الجديدة.

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بالمحرك، ومن وظائفها العمل على الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك الداخلية، وبالتالي تعمل علي توفير طاقة الوقود المستهلك وعلي تبريد المحرك.

بعد مرور 4 أيام في العام الجديد، توافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الإصدارات بالسوق المصري رغم الصعوبات التي تواجه قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب على توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين.

ظهر خلال عام 2023 عدد من طرازات السيارات الجديدة ، ولكن الآن هناك سيارات سيتم وقفها بسبب تحول شركاتها لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع متطلبات العصر الحديث ومن اجل تقديم سيارات جديدة صديقة للبيئة .

أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس Blitzen Benz عام 1909، وحظيت Blitzen Benz بمكانة كبيرة لأنها كانت اسرع سيارة في العالم في ذلك الوقت حتي انها كانت أسرع من الطائرات والقطارات ، وصنعت Blitzen Benz ضمن 6 نسخ فقط علي مستوي العالم من طراز مرسيدس 200PS .