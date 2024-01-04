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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هيونداي CN7 الجديدة تباع بهذا السعر .. أضرار نقص زيت المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر جي ايه سي امكو موديل 2024 بالسوق المصري

بعد انطلاق العام الجديد 2024 توافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني في مصر ، وذلك بسبب اقبال المصريين على شراء السيارات التي تمتلك أحدث التكنولوجيات ، وجاءت هذه السيارة بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

 

هيونداي CN7 الجديدة تباع بهذا السعر في 2024

قدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات المصرية عددا كبيرا من طرازات السيارات التي تمتلك العديد من التكنولوجيات المتطورة، ومن ضمن تلك السيارات  هيونداي CN7 الجديدة.

 

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الى كوارث | تفاصيل

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بالمحرك، ومن وظائفها العمل على الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك الداخلية، وبالتالي تعمل علي توفير طاقة الوقود المستهلك وعلي تبريد المحرك.

 

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

بعد مرور 4 أيام في العام الجديد، توافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الإصدارات بالسوق المصري رغم الصعوبات التي تواجه قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب على توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين.

 

منها كيا ريو ومرسيدس CLS.. سيارات لا تتوافر خلال 2024

ظهر خلال عام 2023 عدد من طرازات السيارات الجديدة ، ولكن الآن هناك سيارات سيتم  وقفها بسبب تحول شركاتها لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع متطلبات العصر الحديث ومن اجل تقديم سيارات جديدة صديقة للبيئة .

 

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909

أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس  Blitzen Benz عام 1909، وحظيت  Blitzen Benz  بمكانة كبيرة لأنها كانت اسرع سيارة في العالم في ذلك الوقت حتي انها كانت أسرع من الطائرات والقطارات ، وصنعت Blitzen Benz ضمن 6 نسخ فقط علي مستوي العالم من طراز مرسيدس 200PS .

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