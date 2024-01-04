أخبار التعليم.. السبت والأحد إجازة بمستشفيات جامعة عين شمس وبيان من إعلام القاهرة بشأن امتحانات الدراسات العليا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرر الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس" ، منح السادة العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس اجازة يوم السبت الموافق 6-1-2024 من رصيد الأجازات استكمالاً لـ إجازة عيد الميلاد المجيد .

تفقدت الدكتورة سلوى العوادلي القائم بأعمال عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة اعمال امتحانات طلاب برامج الدراسات العليا وذلك بصحبة د. وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية على سير امتحانات برامج الدراسات العليا يناير ٢٠٢٤، داخل أروقة ومدرجات كلية الإعلام، في امتحانات برامج الدبلومات في تخصصات الإعلام الرقمي والاتصال السياسي والإنتاج التليفزيوني وبرنامج الماجستير الإلكتروني للعام الجامعي 2023/2024.

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس سابقًا، إنه في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة، يبرز دور التعليم الزراعي كعامل حيوي في تحقيق تقدم قطاع الزراعة والمواكبة لتحديات العصر الحديث، مشيرا إلى أهمية إدخال الطرق الزراعية الحديثة إلى منظومة التعليم الزراعي، مُظهرًا أن تحديث المناهج التعليمية يعد خطوة ملحة وسهلة وفعالة.

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.