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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024..مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات التدريبية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات التدريبية

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024.. الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

التسجيل ببرنامج التعليم الدولي بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

الثلاثاء.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الدراسات الأفريقية العليا

كشف الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

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