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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في درجات الحرارة

أمطار
أمطار

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم الجمعة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وأن البلاد تتأثر تدريجي بـ كتل هوائية مقبلة من المناطق الصحراوية، والتي سينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة فترة النهار.

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أعلى من المعدلات الطبيعية


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الجو في فترة النهار مشمس، وأن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين.


ولفتت إلى أن، العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 21 درجة، وأن الجو في معظم المحافظات دافئ، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة ستقل عن أمس الخميس، وأن الأمطار ستكون خفيفة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط.


وأوضحت أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.
 

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