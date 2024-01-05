افتتاح مسجدين جديدين في سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بالشرقية، وسيدي سالم والرياض، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات بمديرية الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجدين جديدين هما مسجد السخاوي بقرية السخاوي الشرقية التابعة لإدارة سيدي سالم غرب، ومسجد الإبراشي التابعة لإدارة الرياض غرب، مشيراً إلى التزام الأئمة بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد ولم يحدث أي تجاوزات.

FB_IMG_1704455144882

FB_IMG_1704455166397