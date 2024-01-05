عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل الأولى حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتى ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال.

يأتي ذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي التدريبات ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، الى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمرت ثلاثة أيام.

  افتتحت الورشة الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وأكدت على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المحلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم.

  وتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي و غير الرسمي، والأشكال القانونية للشركات بمصر سواء كانت شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسئولية المحدودة، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات وأهمية الجودة في التعبئة والتغليف.

وشهدت الورشة حضور كل من الأستاذة ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة وعضو فني بلجنة فحص المشروعات، والأستاذ أحمد شاهين مدير حاضنة أعمال جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، والأستاذ محمد عزازي محام بمكتب شكاوى المرأة ومتخصص بالملكية الفكرية، والدكتور أيمن الشريف مدير إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والأستاذة فريدة محمد أخصائي المتابعة والتقييم بالمشروع، والأعضاء الماليين والقانونيين للجنة فحص المشروعات.

IMG-20240105-WA0099
IMG-20240105-WA0099
IMG-20240105-WA0097
IMG-20240105-WA0097
IMG-20240105-WA0095
IMG-20240105-WA0095

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية

«لسه مش مستوعبة».. ناهد السباعي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

ضربه في ودنه .. وصلة هزار بين محمد صلاح وتريزيجيه |شاهد

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

قبل لقائهم بلينكن .. هنية يوجه نداء عاجلا للمسؤولين العرب

علاء الدين أبو القاسم يعلن اعتزال رياضة سلاح الشيش بعد مسيرة حافلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

فيديو

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ