كيف نشأ الكون.. دراسة تكشف تفاصيل مذهلة عن مجرة قديمة

في دراسة جديدة مذهلة، تمت ملاحظة تموجات في أقدم مجرة لولبية معروفة في الكون، وقد تفتح هذه الملاحظات أفقًا جديدًا لفهم أصول مجرتنا درب التبانة.

ووفقا لموقع “سبيس” تُعرف هذه المجرة باسم BRI 1335-0417، ويبلغ عمرها أكثر من 12 مليار سنة، مما يجعلها أقدم وأبعد مجرة لولبية معروفة في الكون.

باستخدام تلسكوب الألما اللاسلكي فوق الصوتية (ALMA) في تشيلي، قام الباحثون بدراسة حركة الغاز حول المجرة وتم تسجيل تكوين موجة تموج.

ولم يتم ملاحظة هذه الظاهرة من قبل في مجرة قديمة بهذا الشكل، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية.

قال تاكافومي تسوكوي، المؤلف الرئيسي للدراسة من الجامعة الوطنية الأسترالية: "بالتحديد، كنا مهتمين بكيفية تحرك الغاز داخل المجرة وتوزعه. الغاز هو عنصر أساسي لتكوين النجوم ويمكن أن يقدم لنا مؤشرات مهمة حول كيفية تزويد المجرة بوقود تكوين النجوم الخاص بها".

تظهر ملاحظات ALMA المجرة الدائرية المكونة من النجوم والغاز والغبار، والتي تظهر تموجات تشبه تلك التي تنتشر في البركة بعد أن تلقي بها حجر.

يعتقد الفريق أن هذه التموجات ناتجة عن عوامل خارجية مثل تدفق الغاز الجديد إلى المجرة أو تفاعلات مع المجرات الصغيرة المجاورة. وقال تسوكوي: "كلا الاحتمالين سيقومان بمهاجمة المجرة بوقود جديد لتكوين النجوم".

لقد رصد الباحثون أيضًا هيكلًا يشبه العارضة في قرص المجرة - وهو الهيكل المعروف بعدوه المعروف الأبعد - والذي يمكن أن يعطل حركة الغاز في المجرات اللولبية وينقلها نحو مركز المجرة.

وتمثل BRI 1335-0417 مجرة قديمة منذ كان الكون يشكل 10% فقط من عمره الحالي. ومع ذلك، تعتبر الهياكل اللولبية نادرة في الكون المبكر، لذا استهدف الباحثوعنوان المقال: "تموجات في أقدم مجرة لولبية قد تكشف عن أصول مجرتنا درب التبانة"