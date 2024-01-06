عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف نشأ الكون.. دراسة تكشف تفاصيل مذهلة عن مجرة قديمة

صدى البلد

في دراسة جديدة مذهلة، تمت ملاحظة تموجات في أقدم مجرة لولبية معروفة في الكون، وقد تفتح هذه الملاحظات أفقًا جديدًا لفهم أصول مجرتنا درب التبانة.

ووفقا لموقع “سبيس” تُعرف هذه المجرة باسم BRI 1335-0417، ويبلغ عمرها أكثر من 12 مليار سنة، مما يجعلها أقدم وأبعد مجرة لولبية معروفة في الكون.

 باستخدام تلسكوب الألما اللاسلكي فوق الصوتية (ALMA) في تشيلي، قام الباحثون بدراسة حركة الغاز حول المجرة وتم تسجيل تكوين موجة تموج.

txt

دراسة لتحديد وتطوير الأنماط المعمارية والسكانية في مدن جنوب سيناء

txt

دراسة طبية تكشف: ارتفاع معدل انتشار الأنيميا بين الرضع في كفر الشيخ

 ولم يتم ملاحظة هذه الظاهرة من قبل في مجرة قديمة بهذا الشكل، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية.

قال تاكافومي تسوكوي، المؤلف الرئيسي للدراسة من الجامعة الوطنية الأسترالية: "بالتحديد، كنا مهتمين بكيفية تحرك الغاز داخل المجرة وتوزعه. الغاز هو عنصر أساسي لتكوين النجوم ويمكن أن يقدم لنا مؤشرات مهمة حول كيفية تزويد المجرة بوقود تكوين النجوم الخاص بها".

تظهر ملاحظات ALMA المجرة الدائرية المكونة من النجوم والغاز والغبار، والتي تظهر تموجات تشبه تلك التي تنتشر في البركة بعد أن تلقي بها حجر. 

يعتقد الفريق أن هذه التموجات ناتجة عن عوامل خارجية مثل تدفق الغاز الجديد إلى المجرة أو تفاعلات مع المجرات الصغيرة المجاورة. وقال تسوكوي: "كلا الاحتمالين سيقومان بمهاجمة المجرة بوقود جديد لتكوين النجوم".

لقد رصد الباحثون أيضًا هيكلًا يشبه العارضة في قرص المجرة - وهو الهيكل المعروف بعدوه المعروف الأبعد - والذي يمكن أن يعطل حركة الغاز في المجرات اللولبية وينقلها نحو مركز المجرة.

وتمثل BRI 1335-0417 مجرة قديمة منذ كان الكون يشكل 10% فقط من عمره الحالي. ومع ذلك، تعتبر الهياكل اللولبية نادرة في الكون المبكر، لذا استهدف الباحثوعنوان المقال: "تموجات في أقدم مجرة لولبية قد تكشف عن أصول مجرتنا درب التبانة"

المجرات باحثون دراسة جديدة درب التبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

ترشيحاتنا

إجراء جديد.. الأهلي يُحصن نجم الفريق من الإغراءات الخارجية

الحساب الذهني.. طالب نابغة مصري يتفوق في مسابقات عالمية للرياضيات| فيديو

روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ في القرم

ماذا حدث لأصحاب السبت بعد مسخهم قرود وخنازير؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

كيف نشأ الكون.. دراسة تكشف تفاصيل مذهلة عن مجرة قديمة

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. قطوف من حياة إمام المسلمين الدكتور أحمد الطيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ