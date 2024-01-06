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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقة.. وسحر رامي تكشف تفاصيل دورها فى "جولة أخيرة"

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

سحر رامي: دوري في جولة أخيرة جديد علي.. وارتدي الحجاب طيلة الأحداث

أكدت الفنانة سحر رامي أنها لم تتابع ردود الأفعال التى أثيرت بعد طرح البوستر الخاص بها، ضمن فريق عمل مسلسلها الجديد جولة أخيرة، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا . 

وقالت سحر رامي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيدة بالمشاركة فى بطولة جولة أخيرة ، من بطولة أحمد السقا، وأظهر داخل الأحداث في دور ليس كبير من حيث المساحة بمثابة ضيفة شرف، وهو حال عدد كبير من الأادوار. 

 

في عيد ميلاد نجوي فؤاد.. سر منعها من الحج وحرصها على زيارة السيدة نفيسة

تحتفل اليوم، الفنانة القديرة نجوي فؤاد بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات اللاتي خاضت مجال التمثيل .

نجوي فؤاد ممثلة وراقصة استعراضية ، ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 .

 

أرواح خفية يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه بأيام .. تفاصيل

تمكن مسلسل “ أرواح خفية ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة جوي ، بعد طرحه بعدة أيام . 

واستطاع مسلسل “ أرواح خفية ” من أحتلال المركز الاول ضمن الاعمال الدرامية الاكثر مشاهدة فى مصر .

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

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أحمد إبراهيم : أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها بصوت تامر حسني

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني . 

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : قريبا موحشتكيش  لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل  تامرحسني
حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.

 

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

 

أحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما، في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض. 

 

وحمل الحفل “ليلة البرنس والعمالمة” العديد من المفاجات، منها قيام ماجد المهندس بتقديم عدد من الأغاني التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية والمغربية لعملاقه الفن في كل من هذه الدول، وصاحبه عدد من الراقصين الذين قدموا بعض الاستعراضات خلال تلك الفقرات . 

 

تعرف على موعد طرح فيلم "البطة الصفرا" علي أمازون

كشفت منصة أمازون عن موعد عرض فيلم “ البطة الصفرا” ، والذي يقوم كل من محمد عبد الرحمن وغادة عادل . 

ومن المقرر عرض فيلم البطة الصفرا ، يوم 18 يناير الجاري ، بالتزامن مع طرح اعمال اخري علي راسهم مسلسل جولة أخيرة . 

 

الفنانة القديرة نجوي فؤاد الفنان احمد السقا الفنان ماجد المهندس الفنانة سحر رامي تامرحسنى تامر حسني عيد ميلاد نجوى فؤاد

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