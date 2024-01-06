صيانة الإنارة ورفع الاشغالات.. المنيا تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة بشكل لحظى وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات ومراجعة المعديات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ، لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، و تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات و منع الإجازات.

وشدد على تكثيف المرور على المنشآت الصحية طوال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية .

