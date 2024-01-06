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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على فاتورة غاز يناير بأسرع خطوات

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة الغاز، بالاسم عبر الرابط الإلكتروني المعلن من جانب شركة بتروتريد، إذ يستطيع المستهلكون معرفة قيمة الفاتورة والاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، خدمة أتاحتها شركة بتروتريد، إذ يحق للمستهلكين معرفة فاتورة شهر يناير 2024، من خلال الخطوات التالية:-

  1. - الدخول الدخول إلى الموقع الرسمي .
  2. - الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.
  3. - إدخال اسم صاحب العداد.
  4. - إدخال الرقم القومي.
  5. - إدخال رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.
  6. - الضغط على كلمة استعلام.

 

فترة الاستعلام عن فاتورة الغاز

وأتاحت الشركة الاستعلام عن فاتورة الغاز في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، على أن يتم تسديد الفاتورة من خلال مندوب الشركة، أو من خلال الدفع الإلكتروني.

 

الأرقام الساخنة لشركة بتروتريد

 

للاستعلام عن فاتورة الغاز، خصّصت بتروتريد للخدمات البترولية، مجموعة من الأرقام، للرد على استفسارات العملاء، أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وأيضا الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية.

 

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.

 

 

ويستطيع العملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2024، من خلال الدخول عبر الرابط الخاص بموقع شركة الغاز التابع لها واتباع الخطوات التالية:

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أدخل على موقع شركة الغاز «ناتجاس» أو "بتروتريد"

 

اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

إدخل رقم المشترك والذي يتضمن:

رقم الشقة ورقم العمارة.

البلوك.

قطاع.

المنطقة والمحافظة.

رقم العداد بصورة صحيحة.

ثم اضغط على «ادخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة

ويسعى الكثيرون لمعرفة المستندات والإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهناك تسهيلات كبيرة فى هذا الإطار تقدمها الحكومة دعماً للمواطنين الراغبية فى توصيل الغاز لوحداتهم السكنية وفيما يلى الإجراءات.

 

1- اﺣﻀﺎر رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ.

2- فى حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

3- اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮبة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

4 - ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

5- وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ

6- إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور و بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.

7- أو أصل فاتورة التليفون الارضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.

 

ونجح قطاع البترول فى تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.

 

وخلال السنوات التسع الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

 

الجدير بالذكر أن 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية، تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا، ما بين عامى 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر) و2014، والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.

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