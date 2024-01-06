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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضايقوكوا في ايه.. تعليق ناري من عمرو أديب على حملات مقاطعة محلات السوريين

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق هاشتاج يطالب بمقاطعة محلات السوريين في مصر.

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وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "المصريين كرماء وأهل شهامة.. بقالنا كم يوم فيه حاجة مرعبة.. هاشتاج مش هاكل إلا من محل مصري وبيهاجم السوريين".

 

وتساءل: "أنا عاوز أعرف السوريين ضايقوكوا في ايه؟.. هو السوري عمل معاك إيه"، معقبا: "لو الأكل فيه مشكلة ما ده بيحصل في المحالات المصرية.. أظن مشكلته معاك مش في الشاورمة بتاعته"، متابعا: "دول ناس بيستثمروا حتى لو مش بيشغلوا مصريين لكنهم بيدفعوا فلوس نظير تجارتهم وبيدفعوا مياه وكهرباء وضرائب".


وأضاف: "وواحد يقولك في محل في الكوربة سوري فيه نمل.. طب ما جنبه محل سوري فيه نمل وفي نيويورك فيه نمل"، متابعا: "حملات مقاطعة المحال والشركات الداعمة لإسرائيل قد تكون مفهومة لكن الدعوات ضد السوريين غير مفهومة".

 

واسترسل: "علاقتنا بسوريا قديمة وقوية.. انت يوم ما حاربت وعبرت في ١٩٧٣ هم اللي حاربوا معانا"، مشددا على أن الأهم في التعامل مع السوريين هو الالتزام بالقانون، مضيفا: "أنا خوفي أن هذا العنف اللفظي يتحول إلى عنف آخر".

عمرو أديب

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