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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال كلمة له في بداية جلسة الحكومة، قال نتنياهو: "لن نتوقف حتى ننتصر.. أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء".

وأضاف: "لدي رسالة واضحة لأعدائنا: ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى.. وأقترح أن يتعلم حزب الله ما تعلمته حماس في الأشهر الأخيرة".
وأمس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الحرب ضد حماس “يجب ألا تتوقف” حتى تحقق إسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية: “القضاء على حماس، وإعادة رهائننا، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل”.

وفي بيان أصدره مكتبه اليوم، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن إسرائيل “لن تمنح حماس الحصانة في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في كل من الجنوب والشمال”.

وختم: “حتى ذلك الحين، ومن أجل ذلك الهدف، عليك أن تضع كل شيء جانبا وتستمر بالقوات المشتركة حتى تحقيق النصر الكامل”.

بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة حزب الله حماس

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