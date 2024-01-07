دعاية انهزامية خلال الحرب.. القضاء الإسرائيلي يدرس التحقيق مع نجل نتنياهو

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إن نائب المدعي العام الإسرائيلي للمهام الخاصة، المحامي ألون ألتمان، يدرس ما إذا كان سيأمر الشرطة بالتحقيق مع يائير نتنياهو ، نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لنشره "دعاية انهزامية" محظورة خلال الحرب.

جاء ذلك، بعد شكوى قدمت ضده، بدعوى أن تصريحاته يمكن أن تقوض معنويات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لقانون العقوبات الإسرائيلي، يحظر في زمن الحرب نشر دعاية من شأنها إضعاف معنويات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول القانون: "كل من قام، في زمن الحرب وبقصد إثارة الذعر بين الجمهور، بنشر معلومات من شأنها إضعاف معنويات جنود الجيش الإسرائيلي في مواجهة العدو، يحكم عليهم بالسجن خمس سنوات".

وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي: "لقد تم تحويل النتائج إلى مكتب المحامي ويتم فحصها. وعند الانتهاء من الفحص، سيحصل مقدم الطلب على رد كالمعتاد".