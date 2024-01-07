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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"تأدب فى بلائك" يشارك فى معرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

تصدر دار ليان كتاب "تأدب في بلائك" للكاتب الصحفي فتحي المزين ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

يناقش الكتاب الفقد وما ينتج عنه من آلام نفسية قد تصل إلى الفوبيا وقد تتحول فيما بعد لآلام جسدية.

 الكتاب تجربة شخصية للكاتب يقدمها لكل شخص مكلوم علها تكون نقطة الضوء التي تنير له ظلام الحزن وتساعده على تخطيه بسلام.

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مما جاء في الكتاب

 

أعلم أن الأمر صعب بل شديد الصعوبة لا يمكن إنكار ذلك لكن ستمر بعون الله وحوله فقط، التسليم لله هو سبيل النجاة رغم استحالة الأمر، لا تخف من مشاعرك، ابكِ، تقبَّلْ حزنك وغضبك حتى تصل إلى التسليم أخرِج الطاقة من داخلك لا ضير في ذلك لكن ابحث وتفكر في حكمة الابتلاء، اجعلها فرصة طيبة أن تقترب أكثر من الله وتفهم تفاصيل دينك رويدًا وتبحث في حكمة الابتلاء..

عن الكاتب: 
فتحي المزين، كاتب صحفى و محاضر فى المعتكف الكتابى و مدير نشر لمدة عشر سنوات،  صدرت له عدة كتب مهمة منها ، متلازمة الورقة البيضاء، أهل القراءة والكتابة، هنا عاش الشهيد، عظم شهيدك،  موهوب أم موهوم.

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