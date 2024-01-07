إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن أحدث أعمالها خلال الفترة القادمة ، والتى ستشارك بها داخل الماراثون الرمضاني وما بعده.

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وقالت إسعاد يونس فى تصريحات تليفزيونية: أنها تحضر لمسلسل كامل العدد الجزء الثاني والذى سيشارك فى السباق الرمضاني لعام 2024 ، وتحضر أيضًا لمسلسل “تيتة زوزو” والذى سيعرض بعد رمضان.

فيلم عصابة عظيمة

ويعرض حاليًا للفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” فى دور العرض السينمائية ، وأحتفل أبطال وصناع الفيلم بعرضه الخاص منذ أيام بإحدى سينمات مدينتي.

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

طرحت قناة “مزيكا” البوستر الرسمي لأغنية “كله فالصو”، التي تجمع بهاء سلطان وأحمد سعد في ديو غنائي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة النجمة إسعاد يونس، حيث من المقرر طرحه في شهر يناير المقبل وتحديدا يوم 4 يناير ليدخل المنافسة مع باقى أفلام الموسم.