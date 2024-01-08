عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوقية بـ 7891 درهما.. سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 8-1-2024

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب  في الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 8 يناير 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين :

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الاثنين  مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين  للجرام عيار 24  نحو 253.50 درهم. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 22 نحو 232.50 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 21 نحو 222 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 18 نحو  190.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 14 نحو  148 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الإثنين للجرام عيار 12 وصلت نحو 126.75 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت نحو 7891 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1776 درهم إماراتي.

txt

سعر الذهب اليوم 7-1-2024 في محلات الصاغة

txt

تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

الجرام بـ 2200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

txt

سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-1-2024

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

الذهب سعر الذهب الامارات عيار 21 درهم إماراتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير

مثل الحقيقية.. دراسة: العيش مع روبوتات حيوانية يعالج هذه الأمراض

متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات

مثلث سماوي فجر الإثنين: لقاء القمر والزهرة وقلب العقرب

فرج عامر يثير الجدل عن أفضل لاعب في مصر

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية قبل فتح التقديم للتيرم الثاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب | صور

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ