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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.


أسعار الذهب اليوم الأحد 


سجلت  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تخبط حادة على مستوي جميع الأعيرة وذلك نتيجة التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة العربية .

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رقم جديد| أسعار الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21

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أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة بدون مصنعية  هزة عنيفة حيث بلغ عيار 24 وهو الأعلي قيمة حوالى 3,771 جنيها فيما بلغ عيار 14 حوالي 2200.

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,771
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,457
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,300
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,829
عيار 14 بيع 2,167 شراء 2,200
عيار 12 بيع 1,857 شراء 1,886
الاونصة بيع 115,514 شراء 117,291
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,400
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,771,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.

وانخفض خلال الأسبوع الماضي سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8% ليفتتح الأسبوع عند المستوى 2062 دولار للأونصة، ويختتم الأسبوع عند 2045 دولار للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول بعد 3 أسابيع من المكاسب.


وشهد الذهب تذبذب خلال الأسبوع الماضي فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولار للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق.

وكان قد صدر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر ليشهد التقرير ارتفاع أعداد الوظائف الجديد بمقدار 216 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتتراجع إلى 173 ألف بعد أن كانت 199 ألف، بينما القراءة كانت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند 3.7% دون تغير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.

وبعد صدور  بيانات تقرير الوظائف، تقلصت توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية لتشير  بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-1-2024

وكشف محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع عن عدم تركيز أعضاء البنك على موعد خفض الفائدة بقدر تركيزهم على مدى استمرار سياسة التشديد النقدي وأسعار الفائدة الحالية لضمان تحقيق تراجع مستدام في التضخم وصولا إلى مستهدف البنك عند 2%.

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