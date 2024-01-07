أهم الأخبار|عائلة أم كلثوم تلجأ إلى القضاء.. وهذه معجزات صلاة الفجر.. وسعر الذهب يُخالف التوقعات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير يسلط الضوء على أهم الأخبار.

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة



الحق قدم.. فرص عمل ذهبية لحديثي التخرج



بعد 20 عامًا من الزواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة



خمّس على كوبري أكتوبر.. فيس بوك يوقع سائقاً في الحبس



فرج عامر يكشف مفاجأة ببطولة أمم أفريقيا



عائلة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق



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الصين تعاقب 5 شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان



سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

