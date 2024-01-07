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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ، ودرجات الحرارة المتوقعة ، إذ أن يسود البلاد، طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة

كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر ، بحسب الأرصاد طقس شديد البرودة على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

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تحذير عاجل 

وبحسب الأرصاد، تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، إذ حذر الخبراء من القايدة في الشبورة تجنبا للتعرض لحوادث سير.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد أنهاتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

منخفض جوي 

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الساحلية تشهد تأثرا كبيرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بخلاف المناطق الداخلية التي تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

لا تنخدعوا

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مفي تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجتين وتصل إلى 3 درجات في بعض الأوقات، بينما تشهد فترات الليل برودة شديدة محذرة المواطنين من الانخداع بدرجات الحرارة المرتفعة في فترات النهار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 10

العريش 24 09

رفح 24 08

رأس سدر 23 12

نِخِل 25 05

كاترين 22 04

الطور 25 13

طابا 25 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 23 11

مطروح 23 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 09

أبوسمبل 26 12

الأرصاد طقس شديد البرودة ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس اليوم منخفض جوى شبورة

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