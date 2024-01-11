الكشف على 396 مواطنًا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية شبرا النونه بوحدة صفط الحرية تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 396 حالة تنوعت ما بين باطنة وعظام وأسنان ورمد وأطفال وعمل نظارات طبية.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.