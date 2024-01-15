برلمانية: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية محاولة للهروب من جرائمها

أكدت النائبة سلوي أبوالوفا ،أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، أن موقف مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر هو دعم القضية الفلسطينية ، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وكان اخرها القمة الثلاثية في العقبة والتي اكدت علي ذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني الأعزل مستنكرة الاداعات الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية ، وأنه اداعات مرفوضة وكاذبة وغير حقيقية.



وأكدت "أبوالوفا" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تهرب من جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ، وتدعي اداعات كاذبة موضحة ، أن مصر منذ 7 اكتوبر وتم عقد قمة السلام في القاهرة وحضرها عدد من زعماء العالم ،بالإضافة إلي اللقاءات والإتصالات التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تهدئه الاوضاع ثم كانت الهدنة عبر وساطة مصرية امريكية قطريةوهذا يعكس ان مصر لم تتاخر يوماً من أجل دعم الشعب الفلسطيني.



وأكدت "أبوالوفا " أن معبر رفع من ناحية مصر مفتوح بشكل دائم ،المشكلة هي من الجانب الذي يقع تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي ، التي نحتاج فيها للتنسيق من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني مشيرة أن مصر نسقت أيضا مع الجانب المجتمع الدولي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.