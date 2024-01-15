تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ،اليوم الاثنين ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ،و1046 شاحنة و50 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1520 راكبا بموانئها.



وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع ،و 531 شاحنة و 35 سيارة ؛ فيما شملت حركة الصادرات 42 ألف طن بضائع ،و 515 شاحنة و15 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة URANUS J وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند ، والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي" دليلة ، و الحرية1 ، وأمل".



كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي" آور، وبريدج ، وكوين نفرتيتي وآيلة "، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة PROJECT A وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن.

