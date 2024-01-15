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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ،اليوم الاثنين ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ،و1046 شاحنة و50 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1520 راكبا بموانئها.


وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع ،و 531 شاحنة و 35 سيارة ؛ فيما شملت حركة الصادرات 42 ألف طن بضائع ،و 515 شاحنة و15 سيارة.


وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة URANUS J وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند ، والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي" دليلة ، و الحرية1 ، وأمل". 


كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي" آور، وبريدج ، وكوين نفرتيتي وآيلة "، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة PROJECT A وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن.
 

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