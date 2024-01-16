مصابة بالتصلب اللوحي.. بكاء كرستينا أبلجيت على مسرح Emmy Awards

انطلق منذ قليل البث المباشر لحفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 المقام في لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة.

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، صباح اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.

قوبلت الممثلة الشهيرة كرستينا أبلجيت بحفاوة كبيرة على مسرح حفل Emmy Awards من قبل الحضور بعد ترشحها لنيل جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل نتفليكس Dead to Me.

حصلت الممثلة المحبوبة كرستينا أبلجيت على ثمانية ترشيحات مثيرة للإعجاب (كممثلة ومنتجة) وحصلت على جائزة واحدة فقط طوال مشوارها عام 2003 عن دورها في دور في مسلسل Friends.

ظهرت كرستينا آبلجيت بشكل مميز في حفل الليلة حيث ارتدت ثوبًا مخمليًا بأكمام طويلة بلون دماء الثور مع خط عنق عميق على شكل حرف V.

وقالت على المنصة مع مقدم الحفل أنتوني أندرسون الذي حرص على مساندتها بسبب إصابتها أثناء تقديمها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي التي ذهبت إلى أيو إدبيري. كما قدمت الممثلة المخضرمة كارول بورنيت: في الواقع لا أحتاجه هنا، إنه لطيف فقط".

عندما وصلت آبلجيت إلى الميكروفون، صفق لها الجمهور بحفاوة بالغة، ومزحت بشان اتكائها على عصا بسبب إصابتها.

كريستينا أبلجيت صرحت من قبل أن حفل SAG Awards العام الماضي هو الأخير في مسيرتها، بسبب اضطرارها إلى التوقف عن العمل، بعدما تدهورت صحتها كثيرا بسبب إصابتها بمرض التصلب اللوحي منذ عام 2021 ولكنها بخير حتى الآن.