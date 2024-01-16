مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

كيفية الوقاية منه؟

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال تغطية خاصة عن حقيقة تعطيل الدراسة بسبب انتشار مرض الجديري المائي.

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بـ وقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واكد انه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفش أو انتشار للمرض بينهم، و إن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وشددت على التعليمات الدائمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.



ومن جانبه قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية إن هناك فرقا بين مرض الجدري ومرض الجديري الذي ينتشر عادة بين الأطفال فهناك من يقع في خطأ ويطلق علي الإصابة بالجديري أنها إصابة بالجدري وهذا خطأ كبير وقال الناظر، إن الجدري مرض فيروسي خطير ولكنه اختفي من الكرة الأرضية من أكثر من 60 عاماً بعد أن تم التوصل لتطعيم فعال ضده أما مرض الجديري فهو مرض فيروسي أيضا ولكنه ليس مرضا خطيرا وينتقل عن طريق الجهاز التنفسي من شخص إلى آخر ويظهر على الجلد على هيئة بقع حمراء صغيرة تتحول إلى "حبوب" ثم تصبح "فقاعات صديدية" في مناطق الوجه وفروة الرأس والصدر والبطن والظهر وقد يمتد إلى الساقين وقد يسبق ظهور الأعراض بحوالي يوم أو يومين ارتفاع في درجة الحرارة ورشح، ويستمر نحو أسبوع.



وفي هذه الحالة أكد الدكتور ضرورة خضوع الطفل للراحة التامة في المنزل مع عدم الاستحمام لمدة أسبوع وعلاج المرض يتمثل في التغذية الجيدة، وتناول معلقة "عسل النحل" يوميًا صباحًا ودهان الأماكن المصابة بمحلول برمنجنات البوتاسيوم بتركيز بنسبة واحد إلى عشرة آلاف 3 مرات يوميًا مع تناول دواء مضاد للهستامين مثل كلاريتين أو تلفاست أو غيرهما لكي نمنع الحكة .



وقال أيضا أنه بصفة عامة الجديري مرض غير خطير كما يظن البعض والشفاء منه يستغرق حوالي أسبوع من بدء ظهور الطفح الجلدي”.



على صعيد آخر كان أعطى الحوار الوطني، اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بمختلف مراحلة سواء الأساسية أو الجامعية حيث تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية والتي كان من ضمنها التعليم والبحث العلمي، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي داخل الحوار الوطني قضية هامة للغاية وهي قضية المشكلات التى تواجه الطلاب خلال الامتحان.



ومن جانبه ، كشف الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أن مشكلات الامتحانات يعاني منها التعليم قبل الجامعي على مدار سنوات ماضية وتسعى الدولة جاهدة لتطوير أنظمة التقويم للقضاء على هذه المشكلات ويأتي الغش على رأس هذه المشكلات .



وأشار أيضا إلى أن الغش مشكلة ذات أبعاد ثقافية وأخلاقية وعلى الرغم من اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات القوية لمحاربة الغش ولكنها إجراءات لضبط البيئة الخارجية التي يؤدي فيها الامتحان وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها ليست كافية.



وأخيرا اكد أن حل هذه المشكلة يجب أن ينبع من داخل الفرد ذاته وهنا تأتي أهمية التربية الأخلاقية السليمة وتنمية الضمير والمراقبة الذاتية ودور وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن كبير جدا من حيث تطوير مناهج التربية الدينية والأخلاقية وزيادة المساحة المخصصة لها في الجدول الدراسي وإلى جانب وزارة التربية والتعليم يجب أن تبادر المؤسسات الدينية بوضع خطة للتوعية بمخاطر الغش وأيضا لا نغفل دور الإعلام والمؤسسات الثقافية و الفن فلكل منها دوره الذي يجب أن يكون فاعلا في مواجهة هذه المشكلة .