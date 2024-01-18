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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير سلوفينيا بالقاهرة: نتابع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ولم نقرر بعد التدخل

سفير سلوفينيا بالقاهرة
سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك

قال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك اليوم /الخميس/ إن بلاده تتابع عن كثب الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، وأنها سوف تقرر موقفها عندما تتاح المزيد من المعلومات استنادا إلى الحجج القانونية.


ونفى سفير سلوفينيا بالقاهرة ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، ما تم تداوله حول انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا..قائلا "إن سلوفينيا قررت باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي تقديم وجهة نظرها أمام محكمة العدل الدولية عام 2022 عندما طُلب منها تقديم رأي استشاري ، بشان الآثار المترتبة علي حقوق الإنسان الناجمة عن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)".


وأضاف أن هذه الادعاءات تتمثل في استمرار الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967 لتغيير التركيبة السكانية وتغيير طابع ومكانة القدس الشرقية وإقرار تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين..مشيرا إلى أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت قرارا في ديسمبر عام 2022 بشان الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناجمة عن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاك من جانب إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.


وحول موقف سلوفينيا من حرب إسرائيل على غزة .. أجاب بودلسنيك بأن وزيرة الخارجية تانيا فاجون أكدت مسبقا أنه لا يجوز استهداف المدنيين كونه انتهاكا جسيما للقانون الدولي والدولي الإنساني ، حيث قتل ما لا يقل عن 23 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي من بينهم 70 % من النساء والأطفال إضافة إلى نزوح حوالي 9ر1 مليون شخص أي ما يقرب من 85 % من إجمالي السكان.


وأكد أن وزيرة الخارجية دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين ، وتدين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.

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