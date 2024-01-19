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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|5 مزايا مهمة تدفعك لشراء هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24.. سلسلة هونر Magic 6 تحقق مبيعات قياسية في 3 دقائق فقط

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بـ 2000 جنيه فقط.. أفضل سمارت ووتش من شاومي بدل Apple Watch

أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق أرخص ساعة ذكية لها في مصر، وهي ساعة Mi Watch Lite، والتي تأتي بسعر 1999 جنيها.

 

أرخص موبايل سامسونج في مصر .. اعرف سعره

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو هاتف Galaxy A03 Core، والذي يأتي بسعر 3000 جنيه مصري.

5 مزايا مهمة تدفعك لشراء هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24

وصلت تقنية الذكاء الاصطناعي بكامل قوتها إلى هواتف شركة سامسونج أكبر اللاعبين في سوق الهواتف الذكية، ومع سلسلة Galaxy S24، ستثبت عملاقة التقنية الكورية قدرتها على المنافسة مع جوجل وآبل، حيث تشهد تشكيلة جالاكسي الجديدة عدد من المزايا بما في ذلك معالج قوي وميزات توليدية قائمة على الذكاء الاصطناعي وذلك بفضل Galaxy AI.

 

ما علاقة أندرويد 21 بـ هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24؟

أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن أعضاء جالاكسي الجدد ضمن تشكيلة S24، والتي تضم Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، وستكون الهواتف الثلاثة مؤهلة للحصول على التحديثات لمدة 7 سنوات.

وان بلس بتبيع ببلاش.. تخفيض سعر موبايل Ace Racing Edition

يعد OnePlus Ace Racing Edition هاتفا ذكيا من شركة وان بلس، حصريا لأسواق الصين فقط، تم إطلاقه في شهر مايو 2022، على الرغم من أن عمره ما يقرب من عامين، لا يزال الجهاز معروضا للبيع، في الآونة الأخيرة، حصل الهاتف على تخفيضات كبيرة.

 

في 3 دقائق..سلسلة هونر Magic 6 تحقق مبيعات قياسية بـ104 ملايين دولار

طرحت هونر سلسلة Honor Magic 6، للبيع في الصين بشكل رسمي، وبمجرد طرحهما يوم الخميس الماضي، قوبلت تشكيلة الهواتف الرائدة باستجابة مذهلة في السوق مع بدء عملية البيع الأولى.

ريلمي تزود موبايل Narzo N55 بـ أندرويد 14

قدمت شركة ريلمي Realme، تحديث الوصول المبكر لـ Realme UI 5.0، المستند على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث هواتفها Realme Narzo N55.

بسعر أرخص.. تخفيض كبير يصل موبايل شاومي Redmi Note 12T Pro

أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 12T Pro، في نهاية شهر مايو 2023، وقبل حلول العام الصيني الجديد، حصل الهاتف الذكي على خصم كبير.

تشتري سامسونج جالاكسي S23 ولا Galaxy S24.. مقارنة هتعرفك الفرق

كان هاتف سامسونج Samsung، الرائد للعام الماضي Galaxy S23، واحدا من أفضل الهواتف  الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد خلال عام 2023، وقد أعلنت عملاقة التقنية الكورية للتو عن خليفته Galaxy S24 مع بعض التغييرات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوة المعالج بالإضافة إلي سحر مزايا الذكاء الأصطناعي، فيما يلي مقارنة تفصيلية بين جيلي سلسلة الهواتف الذكية المدمجة Galaxy S.

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