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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة توضح حالات اللجوء لعمل منظار المعدة

منظار المعدة
منظار المعدة

كشفت وزارة الصحة والسكان الحالات التي يلجأ المريض إليها لعمل منظار المعـدة، وذلك  بعد استشارة الطبيب.

 

متى تلجأ لعمل منظار للمعدة؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنظار يتم عمله لاكتشاف وتشخيص وعلاج بعض الحالات مثل:

  • حالات آلام البطن المستمرة
  • دوالي المعدة والمريء
  • حالات أورام المعدة
  • حالات الغثيان والقيء المستمر
  • حرقة المعدة المستمرة وألم الصدر
  • حالات القيء الدموي
  • تشخيص حالات الأنيميا التي قد تكون نتيجة نزيف داخلي
  • وجود مشكلة في البلع بعد تناول الطعام
     

وقال الدكتور أحمد غلوش، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وعضو الجمعية الأوروبية لدارسة أمراض الكبد، إن طرق عمل المناظير تغيرت في الآونة الأخيرة، ويتم استخدام مناظير حديثة بعد إعطاء المريض منوّما، حتى لا يشعر المريض بأي شيء.

وأوضح غلوش، أن منظار المعدة هو أنبوب رفيع، في طرفه كاميرا لفحص وتصوير المريء والمعدة والإثني عشر ويتم إدخاله عن طريق الفم، مؤكدًا أن هناك حالات محددة يلزم معها عمل منظار لتقييم المريء والمعدة والإثني عشر، ويتم تحديدها بواسطة الطبيب المتخصص.

وأشار إلى أن الحالات التي يتم استخدام المنظار لتشخيصها تلك التي تعاني من أعراض شديدة، أبرزها قيء دموي أو قيء متكرر، وحموضة مستمرة وارتجاع متكرر، وزغطة مستمرة لمدة أطول من المعتاد، كما يقوم الطبيب، بتقييم دوالي المريء والمعدة، وتشخيص حالات الأورام الحميدة والخبيثة، وأنيميا نقص الحديد من خلال المنظار أيضًا.

ونفى استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد الشائعات التي تدور بين الناس حول أن منظار المعدة من الممكن أن يؤذي المريض ويسبب له مشاكل بعد المنظار، مشيرًا إلى أن المناظير المستخدمة حاليا متطورة جدا، وعلى أعلى مستوى ويتميز المنظار بكونه ناعما ورفيعا واستخدامه بواسطة الطبيب المختص لا ينتج عنه مشاكل للمريض، ولكن يوجد بعض الأعراض الجانبية.

وحذر من عدم اكتمال التعقيم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ينقل أمراضا إذا لم يتم التعقيم بشكل سليم، ولكن في المراكز الكبيرة والمتطورة التعقيم يتم أوتوماتيكيا بواسطة ماكينة تعقيم متقدمة تضمن سلامة المنظار وتعقيمه بشكل صحيح.

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