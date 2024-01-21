ندب رئيس قسم الأطفال ورئيسة التمريض خارج مستشفى فاقوس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وشدد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل قسم الاستقبال نظراً لوجود تكدس به، كما أكد على سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم وسرعة إجراء كافة العروض والفحوصات اللازمة لهم، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، مشيداً بالتنظيم الجيد للصيدلية.

ووجه بصرف مكافأة ٥ أيام للصيدلي الأول وفريق الصيدلية الموحدة، على تميزهم في أداء عملهم، وحرصهم على توفير كافة الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، مع تمييز وفصل الأدوية وتطبيق كافة معايير الجودة في تخزين الأدوية والمستلزمات، كما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وخاصة الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهاً بتمييز تردد الحالات الخارجي عن العيادات الخارجية بالسجلات، وعمل إحصائية شهرياً بذلك.

وتفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وتلاحظ تأخر الفريق الطبي في تقديم العلاج لأحد الحالات بالقسم، وعدم التنسيق للأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، وتم على الفور تقديم العلاج اللازم للحالة أثناء الزيارة، وقرر وكيل الوزارة إعفاء رئيس قسم الأطفال، ورئيسة التمريض بالمستشفى، ومشرفة قسم الأطفال، لضعف الإشراف والمتابعة، وكذلك ندبهم وندب ممرضة بالقسم خارج المستشفى، وتوزيعهم حسب حاجة العمل، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس التابعة لأمانة المراكز المتخصصة،حيث تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية مثل قسم الجراحة، وقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، وبها عدد ١٢ مريض، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما ناقش مع الإدارة الجديدة للمستشفى، تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.

جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفيرها وفقاً لمؤشرات التردد اليومي، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بالمرور على العيادات الخارجية، ومناظرة سجلات التردد عليها، متابعاً المكان المخصص لتفعيل العيادة الجديدة للتغذية الصحية والسمنة والنحافة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تجهيزها وتشغيلها، كما اطمأن على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة والتي تسع لعدد ٤ أسرة، كما تفقد الأقسام الداخلية، موجهاً برفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى خلال الفترة القادمة.