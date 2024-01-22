أخبار التعليم | قرار عاجل قبل نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج .. خبر سار لمرضى تغيير المفاصل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



وزير التعليم يشدد على ضبط سير امتحانات الإعدادية وإجراءات لتحسين مستوى الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.

فتح باب القبول لدرجتى الماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتى الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2024/2023، من يوم الأحد 28 يناير وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

القمر وخلية النحل .. ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الخميس

تتزين سماء مصر الخميس القادم، بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

أنشطة طلابية بالجامعات في إجازة نصف العام

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي صحة ونفسية الطلاب، حيث تخلق إنسانا سويا بعيدا عن أفكار العنف.

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

أعلنت بعض الكليات نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 ولكن رسميا لم تبدأ إجازة نصف العام، وذلك بسبب عدم انتهاء بعض الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

وزير التعليم يؤكد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون أي شكاوى

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الإثنين، سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. مصاريف كليات الهندسة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يسعى كثيرآ من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، والذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بأحد كليات القمة بسبب مجموعهم لذين يعقدون أمل كبير علي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

قرينة حاكم الشارقة تزور مستشفى الأورام.. وتؤكد: مصر خيرها كثير على الأمة العربية

استقبل المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ورئيسة مؤسسة القلب الكبير، في جولة بالمستشفى الجنوبي للمعهد، وهو المستشفى الذي ساهمت مؤسسة القلب الكبير في قيامه من جديد بنسبة ‎%‎ 30 من التكلفة الإجمالية للمشروع، أما باقي التكلفة فجاءت من التمويل الذاتي والدولة.

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا قبل إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .

مستشفيات جامعة عين شمس: إنهاء قوائم انتظار مرضى «تغيير المفاصل»

احتفلت إدارة مستشفيات جامعة عين شمس بتكريم قسمي العظام والتخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وجميع المساهمين في سرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى “تغيير المفاصل” بمستشفى الدمرداش للجراحة.

أمهات مصر: ندعو طلاب المدارس لقضاء إجازة نصف العام في معرض الكتاب

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، جميع طلاب المدارس إلى الاهتمام بزيارة معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال إجازة نصف العام.

الخشت يفتتح مشروعات تطوير بكلية طب قصر العيني بحضور محافظ البنك المركزي

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، وتحت عمادة د. حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية.

أيمن عاشور: إنتاج سيارات كهربائية بمصر نقلة نوعية في مجال التصنيع

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفريق عمل السيارة الكهربائية؛ لمتابعة تنفيذ عمليات تصنيع السيارة، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الإعدادية بعد دقائق من فتح اللجان

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام إجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي يؤديها الآن الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .