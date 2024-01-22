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اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن اتفاقية خط الرورو بين مصر وايطاليا  الذي يسهل النقل البحري بين البلدين . 

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وقعت وزارة النقل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي عقب التوقيع، اليوم، إن الحكومة تعمل على إنهاء هذا التعاقد منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه نعمل على تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي وهذا يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.

كما أكد الوزير أنه تم التصديق على انهاء الصفقة هذا المشروع في ٢٠١٩ وتم اعداد لجنة من كلا البلدين لمتابعة كل الاجراءات الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تسهيل التعاون في الميناء والإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية من ٢٦ الف دولار إلى ٣ الاف دولار وأصبح لدينا سفينة تستطيع نقل المحاصيل بشكل جيد. وحصلنا على منحة للاتحاد الأوروبي للحصول على توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، وتم حل جميع العقبات الخاصة بالنقل البري ويتبقي مطلب واحد وهو تنسيق الحاصلات الزراعية التي سيتم تصديرها من مصر إلى إيطاليا.

وأوضح انه تم الاتفاق على الاساس القانوني للاتفاق ومتبق الانتهاء على الترويج الحاصلات والواردات من ايطاليا والعكس.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل،  أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بالبضائع سريعة التلف من 26 ألف دولار إلى نحو 3 الاف دولار.
وأضاف الوزير، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف واختصار زمن وتوقيت الشحن للخارج، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع شركة نقل من أجل نقل الشاحنات والحاويات المبردة حيث تتمتع المركب بسرعة نقل كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل التي يتم نقلها.

ومن جهته قال ميكيلي كوراني السفير الإيطالي في مصر إن فكرة المشروع بدات في ٢٠١٨ ولكن أتاحت الوزارات تسهيلات لهذا المشروع وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وبفضل التعاون المثمر مع وزارة المالية وصلنا لاتفاق جمركي أن يتم التخليص على المنتجات قبل وصولها وذلك من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين. وهذا الخط يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية والإيطالية إلى كلا الجانبين.

وأكد السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، أنه تم توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع خط الرورو بين البلدين، خلال مؤتمر النقل الذكي منذ عدة أشهر، وتم التوصل إلى اتفاق جمركي بين البلدين من خلال استخدام تقنيات حديثة ورقمنة الجمارك. 

كما أوضح السفير الإيطالي خلال كلمته بمؤتمر توقيع اتفاقية تسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا، أن خط الرورو يحقق التطلعات المصرية والإيطالية في تسهيل نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلي إيطاليا، قائلًا: البرلمان سيكون له دور كبيرة في الاعتماد الخاص لهذا الخط المهم لنقل الحاصلات الزراعية بين البلدين.

وأكد ايضا ان التعاون بين مصر وإيطاليا هو مشروع ضخم ويجب أن نتطلع إلي أبعد من هذا المشروع لأن هذه الحاصلات يمكن أن تصل إلى الأسواق الأوروبية.

وختم السفير الايطالي كلمته برسالة لشعبه قائلا: أدعو المصدرين الإيطاليين أن يشاركوا في هذا المشروع لأن بفضل شبكة الطرق والمواصلات وتطويرها في مصر يمكن أن تصل المنتجات الإيطالية إلي الخليج العربي وافريقيا عبر خط الرورو الذي تم إنشاؤه لربط خطوط الدولتين.

مريم كمال خط الرورو مصر إيطاليا النقل البحري

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