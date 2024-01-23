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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تسجل رقما قياسيا في طلبات Galaxy S24.. وميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج تسجل رقمًا قياسيًا في طلبات Galaxy S24 في ثاني أكبر سوق عالمي 

 

أعلنت شركة Samsung India أن سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة - والتي تم إطلاقها منذ أيام- حطمت الرقم القياسي للطلب المسبق بأكثر من 250 ألف حجز مسبق في ثلاثة أيام فقط.

 

فعلها فورا.. ميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق


مع زيادة وتيرة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مئات الملايين من المستخدمين سواء كانت خروقات للبيانات أو أنواع من البرامج الضارة، أصبح واجبًا على المستخدمين حماية البيانات الخاصة بهم والأجهزة التي يستخدمونها.

 

حطمت الأرقام القياسية.. هذه اللعبة تحقق 5 ملايين نسخة في 3 أيام


استطاعت لعبة Palworld أن تعيد كتابة قواعد النجاح في عالم الألعاب، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الألعاب، حيث حققت أكثر من خمسة ملايين نسخة في 3 أيام.

 

تقديرات بوصول نظارة أبل للواقع الافتراضي بتحقيق 630 مليون دولار في أيام


قدر أحد كبار المحللين قيام شركة أبل ببيع ما يصل إلى 180 ألف وحدة من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro أي ما يعادل أكثر من 630 مليون دولار من الإيرادات.

 

عملاق شاومي Redmi K70 Ultra يأتي بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام


كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إصدار هاتف Redmi K70 Ultra بمواصفات جبارة حيث قد يصبح أسرع هاتف ضمن هواتف أندرويد للفئة المتوسطة.

 

أوبو Oppo تفاجئ جمهورها بموبايل جبار للفئة المتوسطة

 

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف جديد بقدرات مميزة للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تخصيص الهاتف للفئة المتوسطة، ويعد أبرز ما سيميزه هو معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

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