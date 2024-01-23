أخبار التكنولوجيا| سامسونج تسجل رقما قياسيا في طلبات Galaxy S24.. وميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة Samsung India أن سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة - والتي تم إطلاقها منذ أيام- حطمت الرقم القياسي للطلب المسبق بأكثر من 250 ألف حجز مسبق في ثلاثة أيام فقط.



مع زيادة وتيرة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مئات الملايين من المستخدمين سواء كانت خروقات للبيانات أو أنواع من البرامج الضارة، أصبح واجبًا على المستخدمين حماية البيانات الخاصة بهم والأجهزة التي يستخدمونها.



استطاعت لعبة Palworld أن تعيد كتابة قواعد النجاح في عالم الألعاب، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الألعاب، حيث حققت أكثر من خمسة ملايين نسخة في 3 أيام.



قدر أحد كبار المحللين قيام شركة أبل ببيع ما يصل إلى 180 ألف وحدة من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro أي ما يعادل أكثر من 630 مليون دولار من الإيرادات.



كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إصدار هاتف Redmi K70 Ultra بمواصفات جبارة حيث قد يصبح أسرع هاتف ضمن هواتف أندرويد للفئة المتوسطة.

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف جديد بقدرات مميزة للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تخصيص الهاتف للفئة المتوسطة، ويعد أبرز ما سيميزه هو معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.