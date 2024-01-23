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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الضبعة صفحة مضيئة أخرى بين مصر وروسيا.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التقدير والسعادة ببدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، قائلًا: " أود فى البداية، أن أعرب عن خالص تقديرى وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديقى العزيز، فخامة الرئيس "فلاديمير بوتين" فى فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى والتى تأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه بالشكر للضيوف الكرام".
 

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بوتين: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية

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الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

 

صفحة مضيئة في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا
 

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، :"إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التى ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر".

وأكد رئيس الجمهورية :" هذا الحدث العظيم الذى نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى 
فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا ويضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون "المصـــرى – الروسى" المشترك عبر التاريخ".
 

واستطرد الرئيس السيسي:" كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان.. ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وفق "رؤية مصر 2030".


واسترسل الرئيس السيسي :"إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية.. بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرى لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل.. وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعاره".

وأوضح الرئيس السيسي أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.

كما تقدم  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لـ الرئيس "بوتين"على انضمامه لهذه الفعالية كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل العاملين .

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