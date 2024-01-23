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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنسبة 95%.. رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الاثار جامعة عين شمس الانتهاء من أعمال امتحانات الدراسات العليا ببرامج الماجستير والدبلومات، وحققت نسبة النجاح العامة متوسطًا بلغ 95.3%.

وأضاف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نتيجة برامج الماجستير كانت على النحو التالي: (شعب الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، والآثار الإسلامية بنسبة 100% - شعبة ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 96.1%). وجاءت نسب النجاح في الدبلومات المستوى الأول: (قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 100% - قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 86.6% - قسم الآثار المصرية القديمة بنسبة 85.7%). وجاءت نسب النجاح فى الدبلومات المستوي الثاني: (أقسام الآثار المصرية القديمة وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 100% - قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 80%).

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بمناسبة ختام الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس تنظم مهرجان منوعات

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تفعيل نظام UMS الإلكتروني بجامعة عين شمس لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

وصرحت الدكتورة سوسن عيسى، رئيس كنترول الدراسات العليا أنه تم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا يوم 22 يناير 2024 في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

ويمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/

جامعة عين شمس كلية الآثار جامعة عين شمس امتحانات الدراسات العليا نتيجة برامج الماجستير

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